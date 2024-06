Calcio: Sottil nuovo allenatore della Salernitana

Andrea Sottil è il nuovo allenatore della Salernitana. Lo ha annunciato la società campana, con la quale il tecnico piemontese ha firmato un biennale. "L'U.S. Salernitana 1919 - si legge in una nota - comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sig. Andrea Sottil e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto biennale".

Dopo la retrocessione in serie B, dunque, la Salernitana ha deciso di ripartire da Gianluca Petrachi nel ruolo di ds e da Andrea Sottil in panchina. Due profili che, al pari della Salernitana, vanno a caccia del riscatto.



