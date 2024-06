BigMama apre domani 'La Primavera di Caivano'

Con il concerto gratuito di BigMama parte domani "La Primavera di Caivano" la rassegna culturale promossa da Regione Campania - Assessorato alle Politiche Giovanili, con la collaborazione del Comune di Caivano e attuato da Scabec - Società Campana Beni Culturali. L'appuntamento è alle ore 21,00 presso l'area mercatale del Comune con la esibizione della rapper irpina che racconterà in note la storia del proprio cammino di rinascita. L'artista reduce dal successo di Sanremo affronterà in un live show temi quali le discriminazioni e l'omofobia, tracciando un percorso nuovo dove spicca il coraggio di mettersi a nudo davanti al pubblico, senza vittimismi ma con forte personalità, mostrando con audacia quelle cicatrici che l'hanno ispirata e che racconta nelle sue canzoni. Un messaggio che arriva chiaro anche dalla scelta del suo nome: in slang 'BigMama' indica una donna forte, a capo di un movimento. Nome che diventa subito il suo alter ego artistico.

A precederla sul palco, dalle ore 18, le performance di Vale Lp, Etta e Tony Rings; nel corso della giornata, alcuni di questi artisti incontreranno una rappresentanza degli studenti delle scuole di Caivano per un momento di confronto e di consapevolezza. Si può prenotare il biglietto gratuito sul sito di scabec.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA