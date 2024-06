Bankitalia, la crescita dell'economia campana rallenta

Quello dell'economia campana del 2023 "è un quadro di rallentamento, perché dopo la crescita molto consistente che avevamo registrato l'anno scorso, oggi siamo su livelli che sono ben al di sotto del punto percentuale". E' quanto ha affermato Luigi Leva, della divisione analisi e ricerca economica territoriale di Bankitalia, presentando il rapporto sull'economia campana. "Ciò - ha precisato Leva - dipende chiaramente da un rallentamento generalizzato dei settori. Ci sono indicazioni di un andamento più contenuto per i servizi, per le costruzioni, mentre per la manifattura abbiamo anche una lieve riduzione. Ci sono però ancora segnali importanti in positivo che provengono dal mercato del lavoro e sono segnali di aumento dell'occupazione stabile, riduzione del tasso di disoccupazione e soprattutto aumento del tasso di partecipazione". "La contrazione del mercato immobiliare - secondo Leva - è abbastanza contenuta, siamo ad una riduzione delle compravendite, ma i livelli sono comunque elevati in un confronto storico. Sicuramente l'aumento dei tassi ha contribuito alla riduzione della domanda di mutui, però questo in un ambito più generale. Molte compravendite sono state realizzate senza ricorrere al finanziamento". "Ci sono imprese - ha concluso Leva - il cui futuro è fortemente condizionato dall'incertezza che influisce anche sulle decisioni di investimento. La stabilizzazione degli scenari geo-politici non può che essere un elemento di favore e questo, insieme al processo di disinflazione che comunque sta proseguendo in maniera abbastanza serrata, può fare da traino rispetto a decisioni future".



