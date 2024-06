Anacapri, Lindy Larsson e Bon Bon Band a Villa San Michele

Ripartono i concerti a Villa San Michele, ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri. Venerdì 28 giugno alle ore 20 ad inaugurare 'Un'estate per sognare' sarà il cabaret, protagonisti Lindy Larsson e la Bon Bon Band composta dalla violinista Sara Edin, dal contrabbassista Mats Lekander, dalla chitarrista Pia Lundstedt, dalla fisarmonicista Miriam Oldenburge dal batterista Michael Vinsa.

"Ho corteggiato Lindy Larsson per tre anni e finalmente siamo riusciti a portarlo a Villa San Michele con la sua incredibile band - racconta la soprintendente Kristina Kappelin -. Sono felice che dia l'avvio alla stagione culturale, che, oltre alla musica, sarà ricca di arte, teatro, opera e ormai come d'abitudine, proporrà il festival Il Salotto della Sfinge".

La rassegna concertistica si svolgerà ogni venerdì fino al 9 agosto alle 20 con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell'Ambasciata di Svezia. Il 5 luglio con una serata jazz "Secrets On The Way To The Hilltop" con la cantante Amanda Ginsburg e la pianista Elise Einarsdotter. Il 12 luglio, verrà ripristinata l'antica cappella dove risuoneranno note di due talenti della musica folk con i loro strumenti antichi: Jonas Nordberg tiorba e Liam Byrne viola da gamba. Il 19 luglio, Theo Hillborg al sassofono e Julia Isaksson al pianoforte. Pagine di Bellini, Mozart, Rossini e Puccini riempiranno il teatro en plein air il 26 luglio grazie al soprano Johanna Wallroth, al mezzosoprano Rebecka Wallroth e dal pianista Magnus Svensson.

Il 2 agosto torna per il primo recital pianistico l'acclamata Leonora Armellini che dedichera la sua esibizione a Prokofiev e Chopin. Il 9 agosto chiuderà il pianista Vittorio Bresciani con Debussy. Dal 22 al 24 agosto, torna per il sesto anno 'Il Salotto della Sfinge', tema scelto la sostenibilità. Il 7 settembre inaugurazione del progetto di arte contemporanea Festival del Paesaggio a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio, che trasformerà fino al 20 ottobre la ex dimora di Axel Munthe in una vera e propria galleria d'arte. L' 8 settembre verrà allestita la Tosca di Giacomo Puccini a cura dell'associazione Filrò. Il 19 settembre in cartellone una rappresentazione prodotta da Etabeta Lab per CapriArt* che omaggerà Anne Charlotte Leffler attraverso una piece scritta da Anita Pesce, protagoniste Anna Ammirati e la pianista Sara Amoresano.



