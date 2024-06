È stato trasferito in carcere il 42enne di Sturno, in provincia di Avellino, che la scorsa settimana aveva aggredito l'anziana madre che si era opposta alla ennesima richiesta di denaro. Le indagini dei carabinieri di Frigento hanno accertato una serie di condotte estorsive e vessatorie che andavano avanti da almeno due anni. Su richiesta della Procura, il gip del Tribunale di Avellino ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.



