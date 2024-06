Accusato di 19 furti in un anno e mezzo a Napoli, arrestato

E' gravemente indiziato di aver compiuto ben 19 distinti furti aggravati un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai Carabinieri a Napoli.

Gli episodi, riferiti al periodo che intercorre tra l'ottobre 2022 ed il marzo 2024, sarebbero stati commessi all'interno degli uffici amministrativi di filiali di istituti di credito ed in studi legali del quartiere Chiaia e del centro storico di Napoli.

L'uomo, fingendosi in molti casi dipendente delle ditte di pulizie - con tanto di indumenti e strumenti del caso - e causando in alcune occasioni - ma non è ancora chiaro il motivo - il malfunzionamento dei servizi igienici, si sarebbe impossessato di 15 smartphone, della somma di 700 euro in contanti di proprietà dei dipendenti e di 3 pc aziendali.

I Carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P.

del locale Tribunale, su richiesta della procura partenopea.





