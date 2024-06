Incendio nel Casertano, densa nube nera

Un incendio si è sviluppato in un deposito di materiale edile di Aversa (Caserta), in viale Europa, generando una densa nube nera che sta invadendo case e strade, rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto sono a lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal Comando provinciale di Caserta, dai distaccamenti di Aversa e Marcianise e dal Comando di Napoli, con il supporto di tre autobotti. I residenti sono chiusi nelle case, e l'area è stata delimitata da polizia locale e forze dell'ordine per agevolare le operazioni di spegnimento.



