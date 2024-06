Galasso alla maturità, emozione all'Università Suor Orsola

A sei anni dalla scomparsa di Giuseppe Galasso, la traccia dell'esame di maturità dedicata alla sua Storia d'Europa che invita i giovani a riflettere sui rischi di un conflitto nucleare globale, inorgoglisce ex allievi e docenti napoletani. "C'è grande emozione nella nostra comunità accademica per il 'ritorno sui banchi di scuola' di Giuseppe Galasso. Il suo lungo e importante magistero di studi storici era iniziato da maestro elementare, un abbrivio che ha sempre rivendicato con orgoglio, e si è concluso da accademico emerito anche con una laurea honoris causa conferitagli dal Suor Orsola.

Ritrovarlo oggi 'sui banchi di scuola' come maestro di pensiero per una importantissima ed attualissima riflessione storico-politica è stata una scelta molto apprezzabile da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito". Lo afferma Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e vicepresidente del Cnr.

"La responsabilità gravante sugli uomini politici e sui governi dei paesi provveduti di armi atomiche superava di gran lunga, nella sua portata e nella sua stessa qualità morale e politica, qualsiasi altro tipo di responsabilità che fino ad allora si fosse potuto contemplare nell'esercizio del potere. Sorgeva anche subito il problema della eventuale proliferazione di un siffatto tipo di armamenti". Così scriveva Galasso nel 1998. "Aveva uno spirito fortemente atlantista, occidentale ed europeo - ricorda Emma Giammattei, preside della Facoltà di Lettere del Suor Orsola che aveva Galasso tra i suoi docenti emeriti- Oggi sarebbe importante il suo pensiero sul futuro dell'Europa perché lui aveva una straordinaria visione d'insieme. Chissà cosa avrebbe scritto dei conflitti attuali lui che ha sempre insegnato ai nostri giovani che la crisi non è un destino già scritto e che l'Europa è molteplicità di lingue e culture che si debbono unire". Molti al Suor Orsola sono oggi gli storici che sono stati allievi di Galasso. "Il riferimento ad un brano della Storia d'Europa di Giuseppe Galasso- evidenzia Eugenio Capozzi, ordinario di Storia contemporanea al Suor Orsola - rappresenta il salutare riconoscimento del valore di una interpretazione della storia, come quella di Galasso, fondata non sul determinismo socio-economico, secondo modelli che per troppo tempo sono stati egemoni nella nostra cultura anche accademica e scolastica, ma sulla centralità della politica, delle istituzioni e delle idee. In particolare, come evidenziato nel passo indicato nella traccia, Galasso vede la storia dell'Europa come un processo culturale e istituzionale fortemente unitario, vede l'alleanza occidentale nella guerra fredda come una evoluzione in continuità con quella storia, e vede l'Italia come parte integrante di essa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA