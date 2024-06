Carastro, "percorso archeologico al Municipio pronto in un anno"

"Gli scavi archeologici sono sostanzialmente finiti. Ora serve solo finire le ricostruzioni e le sistemazioni dell'area che si devono fare per aprire questo luogo alla vita dei turisti ma anche a renderlo un nuovo accesso alla metropolitana. Credo che in un anno dovrebbe tutto essere pronto". Così Mario Carastro, presidente della Sudmetro Scarl che sta eseguendo i lavori del nuovo percorso storico in Piazza Municipio a Napoli, al termine della visita del governatore della Campania Vincenzo De Luca al cantiere.

Per le nuove strutture, Carastro spiega che "c'è da mettere un accesso al percorso con un ascensore attraverso la Torre Aragonese che è di lato al ponte del Maschio Angioino, dopo di che è finito il lavoro. In questi anni abbiamo lavorato per scoprire e sistemare il parco archeologico enorme che verrà usato come percorso e andrà curato con la manutenzione. Per le vie di accesso compresa la costruzione dell''ascensore devono ora essere decise dall'amministrazione e quindi siamo fermi in attesa della decisione dell'amministrazione comunale che deve trovare i fondi per questi lavori, perché non erano compresi nel lavoro archeologico che è praticamente finito e servono ora nuove decisioni per mantenere le nostre maestranze come le avevamo".

Lo scavo archeologico sta intanto in fase di ricostruzione dopo la cura dei parati antichi trovati delle antiche ville, dei mosaici e delle pitture sotterranee ritrovate. "Tutto quello che resta sulle ricostruzioni dell'antico percorso - spiega Carastro - verrà finito nel giro di un anno e mezzo e sono lavori già coperti finanziariamente. Poi bisognerà lavorare per entrare da qui anche nella metropolitana. Io penso che questa di Municipio sia una tra le più belle stazioni della metro che siano mai state costruite, per l'estensione e poi anche per le scelte degli architetti che sono razionalisti e hanno progettato tutto in modo semplice ma ben organizzato. Non ci sono particolari lasciati al caso pur nel percorso e anche sugli allineamenti progettati che daranno al visitatore l'impressione di rivedere l'attracco a Napoli come la città veniva vista dai viaggiatori quando si avvicinavano".

Gli architetti portoghesi Alvaro Siza e Eduardo Souto de Moura si sono occupati della progettazione dell'accesso archeologico in pieno centro della città di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA