A Centola ospiti internazionali, da Ouassini a Leila Duclous

Massimiliano Gallo, Jamal Ouassini, Leila Duclous, Daniele Scannapieco, Peppe Cirillo e Renato Marotta, sono solo alcuni dei nomi degli artisti che ravviveranno i borghi del comune di Centola (Sa). Radici conta ben 16 appuntamenti in programma, da giugno a fine settembre, nelle location di Centola e Palinuro oltre che nei borghi di San Nicola, Foria e San Severino. I 9 appuntamenti di Dialoghi Mediterranei, invece, si svolgeranno tra Palinuro e Centola, da agosto a settembre, mentre Cilento Art Fest andrà in scena i primi di agosto.

Gli appuntamenti dei tre palinsesti che rientrano nel cartellone eventi del Comune di Centola dal titolo "Estate Insieme 2024" si intercalano fra i diversi linguaggi espressivi: il teatro, da un lato, e la musica, dall'altro, intercettando generi diversi, dal teatro di parola a quello più squisitamente sperimentale e di ricerca e, per quanto riguarda la musica, dal pop alla world music, dal jazz alla musica leggera, dal repertorio corale alla canzone d'autore. Il cartellone accoglie la quarta edizione del Cilento Art Fest, a cura del Teatro Pubblico Campano. Il duo Ebbanesis accenderà le luci dell'Antiquarium il 2 agosto. A seguire si succederanno Massimiliano Gallo (il 4 agosto) e Antonio Rezza (il 5 agosto). Altre attività teatrali seguiranno nel borgo di Centola capoluogo il 3 e 4 agosto, rispettivamente con l'Antica Famiglia D'arte Fratelli Boffardi e Saverio La Ruina che nel pomeriggio al Castello di San Sergio, terrà una masterclass. Il concerto di Leila Duclois con Gipsy Project del 19 agosto, lo spettacolo di teatro canzone dedicato a Rino Gaetano con Stefano De Maio del 17 agosto e i flash mob affidati all'ensemble vocale dei Numeri Primi del 6 settembre, chiuderanno la parte della programmazione dedicata al teatro e alla musica.

Le strade di Palinuro, infine, saranno animate da azioni di artisti di strada (il 9 e il 23 agosto), con clown, giocolieri e mangiafuoco, e dalle attività circensi con spettacoli di danza aerea e danza, appuntamenti che chiuderanno la ricca programmazione di eventi.

Tanti inoltre, i concerti da non perdere con artisti locali e non, con: Pier Vito Grisù, La Ciurma, Piera Lombardi, Vienteterra, Kiepó, Due Punto Zero, Daniele Scannapieco, Nicola Napolitano, Renato Marotta, Export, Peppe Cirillo, Disco Inferno, Francesco Citera, Angelo Loia & Progetto Oiza.



