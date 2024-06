Trovato in possesso di droga, preso giovane incensurato

Aveva 110 euro in contanti, di quasi 20 grammi di marijuana e di 7 grammi di hashish. Per questo motivo un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Acerra. Il 23enne è stato bloccato mentre percorreva a piedi via Basilicata e alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi richiamando l'attenzione degli investigatori.

Nel corso di una perquisizione anche a casa dell'incensurato sono stati ritrovato quasi 100 grammi di marijuana, un coltello a serramanico, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione. Il 23enne dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.



