Reati predatori, "rete" istituzionale contro la criminalità

La definizione di strategie efficaci per il contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai furti in abitazione: su questi temi, promossi dalla conferenza organizzata dal Comando provinciale dei carabinieri di Avellino, si sono confrontati istituzioni, magistrati e i comandanti delle sette Compagnie e delle 67 Stazioni dell'Arma presenti sul territorio della provincia di Avellino. L'incontro, svoltosi nell'aula del Polo Giovani della Diocesi irpina, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le diverse autorità per garantire interventi tempestivi e coordinati con l'obiettivo di creare una solida rete che possa fronteggiare efficacemente il fenomeno della criminalità predatoria, che ha un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei cittadini. All'intervento del colonnello Domenico Albanese, Comandante provinciale dei carabinieri, sono seguiti quelli del prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e del Procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro. Relazioni anche dei magistrati in servizio presso il tribunale di Avellino, a cominciare da quella del Procuratore aggiunto, Francesco Raffaele.



