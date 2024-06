Tre persone, con il volto coperto e armate di pistola, hanno rapinato la somma di circa 400 euro che era all'interno di una cassa del supermercato di via Caravaggio a Sant'Antimo per poi fuggire.

Nessun colpo esploso. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale tenenza che hanno acquisito le immagini dai sistemi di videosorveglianza



