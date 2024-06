Monumenti illuminati d'arancio contro malattia genetica rara

La sera del 20 giugno in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Distrofia muscolare facio scapolo omerale, malattia rara, il Maschio Angioino, Castel Sant'Elmo, Palazzo Bosco Lucarelli di Benevento e i Palazzi Comunali di Salerno, Cava dei Tirreni, Castel San Giorgio, Mercato San Severino, Roccapiemonte, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Siano si illumineranno di colore arancione per accendere una luce sulla ricerca, sensibilizzare l'opinione pubblica, dare un segno di vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie. L'iniziativa è stata organizzata e promossa dall'Associazione FSHD Italia.

La giornata sarà celebrata anche a Roma in Campidoglio con un convegno nazionale dedicato a questa malattia genetica rara.

Medici, ricercatori, rappresentanti istituzionali di enti pubblici e associazioni approfondiranno i temi della ricerca, dei diritti dei pazienti, de sostegno alle loro famiglie.





