E' del 96,4% il totale degli ammessi agli esami di maturità quest'anno. I non ammessi sono quindi il 3,6%. Il maggior numero degli ammessi è il Molise con il 98,2%, seguito dalla Basilicata con il 97,1% dal Veneto con il 96,9% e da Lazio e in Campania con il 96,8%.

Si boccia di più in Sardegna dove non sono stati ammessi il 7,4% degli studenti, seguita da Valle d'Aosta, Liguria, Toscana e Sicilia. I numeri sono del ministero dell'Istruzione.



