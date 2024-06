Lobotka, resto con il Napoli in una città bellissima

"Il Napoli mi ha contattato e vuole che continui con loro. A Napoli mi trovo bene. La gente li ha una grande mentalità e si mangia benissimo". Lo ha detto il regista del Napoli e della Slovacchia Stanislav Lobotka, nella serata in cui la vittoria sul Belgio lo ha visto premiato come uomo del match.

Lobotka, 29nne con contratto al Napoli fino al giugno 2027, ama descrivere la città ai media slovacchi: "A Napoli - ha detto - non piove molto, non c'è neve, ma ci sono tante spiagge ed è bellissimo. Lo scudetto? Sapevo che i napoletani amassero il calcio, ma non credevo che sarei rimasto in mutande dopo la partita. Era una situazione folle. Per un momento ho pensato che mi avrebbero strappato l'intero set di vestiti. Fortunatamente mi hanno lasciato almeno i boxer", ha dichiarato ridendo il centrocampista che sembra potersi benm 'incastonare' a Napoli nel gioco di Conte.



