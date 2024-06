Cittadini Pozzuoli espongono striscioni 'qui è ancora emergenza'

"L'emergenza non è ancora finita e senza messa in sicurezza a carico dello Stato di edifici e scuole non ci potrà mai essere un ritorno alla normalità". E' il contenuto di alcuni degli striscioni esposti dai cittadini di Pozzuoli, riuniti in spontanee assemblee, che chiedono all'amministrazione ed al Governo interventi strutturali come la realizzazione nell'area flegrea di vari punti di primissima assistenza, la sospensione del pagamento di affitti, mutui e utenze per tutti e, per chi è costretto a lasciare le proprie abitazioni per il periodo di ristrutturazione, la sistemazione in strutture requisite in zona.

"Le istituzioni locali e nazionali - denunciano in una nota stampa - hanno mirato finora ad un pericoloso ritorno alla normalità senza curarsi dei bisogni degli abitanti flegrei più in difficoltà per la crisi bradisismica come accaduto in passate crisi con la deportazione a Monteruscello degli abitanti del Rione Terra".

Su altri striscioni critiche all'operato del ministro Musumeci ed esortazioni alla popolazione di Pozzuoli e dei campi Flegrei ad essere parte attiva nel controllo delle decisioni che verranno prese nell'area interessata alla crisi bradisismica.





