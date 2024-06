Carfora, serve più sostegno alle imprese campane

"Vaste aree di capannoni abbandonati e ricettacoli dell'immondizia, oltre alla mancanza di suolo industriale per nuove costruzioni, stanno portando alla desertificazione delle zone industriali". È l'allarme lanciato da Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania.

Per Carfora "i dati economici presentati dall'Unioncamere della Campania, nel primo trimestre 2024, evidenziano la sofferenza del settore manifatturiero, con il valore di produzione delle imprese campane attestato a circa 144 miliardi di euro, di cui il 41,5% generato dal valore della produzione viene creato dal comparto del commercio. Da menzionare come le imprese campane di dimensioni "micro", che ammontano al 79,3% del totale, creano un valore inferiore al valore di produzione delle "grandi" imprese, che rappresentano solo lo 0,5% del totale delle imprese. L'analisi degli indici di bilancio delle società in utile evidenzia come il comparto del Turismo con un ROI dell'8,9% si attesta come settore di punta. Sopra la media si attesta anche il ROI per il settore del Commercio e dei Trasporti (entrambi per l'8,4%)".

"Oltre alla speculazione edilizia, le industrie manufatturiere campane devono affrontare costi per l'energia elettrica e le responsabilità civili assicurative che superano quelli del resto d'Italia, penalizzando ulteriormente la nostra competitività", ha sottolineato Carfora.

A giudizio di Carfora non bisogna trascurare che "i costi proibitivi dei prezzi dei terreni industriali, che possono raggiungere fino a 1.000/1.200 euro al mq, e i fitti, che per un'attività industriale di piccole dimensioni possono arrivare fino a 30.000 euro al mese, contribuiscono a questa fuga industriale verso nazioni che, per attrarre investimenti, concedono i terreni in comodato d'uso gratuito".

"Se non interveniamo con urgenza, il rischio è quello di assistere a un'ulteriore emigrazione di cittadini e imprese, aggravando il fenomeno dello spopolamento che già affligge la nostra regione", ha avvertito Carfora.

"Chiedo un impegno concreto alle istituzioni della Regione Campania, rappresentate dal presidente Vincenzo De Luca e dall'assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, Antonio Marchiello, per affrontare queste criticità, per il bene delle nostre imprese e della società nel suo insieme", ha concluso Carfora.



