Buonajuto, su incendio Emmaus serve massima attenzione

Un colloquio telefonico tra il sindaco di Ercolano (Napoli) Ciro Buonajuto e il prefetto di Napoli Michele di Bari, a seguito dell'incendio che ha rovinato parte del giardino del Centro di Pastorale Giovanile 'la Locanda di Emmaus' che sorge in una struttura confiscata alla camorra nella Città degli Scavi. "Non abbassiamo la guardia rispetto a quanto accaduto al giardino della Locanda di Emmaus.

La sicurezza in città resta la priorità assoluta. L'impegno dell'Amministrazione Comunale per la tutela e la valorizzazione dei beni confiscati proseguirà senza esitazioni. Questi luoghi rappresentano una vittoria dello Stato sulla criminalità e devono continuare a essere simboli di rinascita e speranza" ha dichiarato il sindaco di Ercolano che è anche vicepresidente nazionale dell'Anci, a margine di un colloquio telefonico con il prefetto di Napoli, Michele di Bari. "Come ho sottolineato a Sua Eccellenza, quanto accaduto al giardino della Locanda è un atto vile e ignobile che non può rimanere impunito. Il Prefetto, che ringrazio per la pronta risposta, mi ha assicurato che anche da parte della Prefettura l'attenzione è massima e che sono state avviate tutte le indagini necessarie". Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime la propria vicinanza alla comunità di Ercolano per l'incendio alla struttura, facendo presente che l'attenzione alla tutela dei beni confiscati sarà costante.





