Aveva droga in casa, arrestato dai carabinieri a Castellammare

Continuano i blitz anti droga dei carabinieri di Castellammare di Stabia che setacciano non solo i monti Lattari ma anche le abitazioni della città.

I militari della sezione operativa con il prezioso contributo dei cinofili di Sarno e con i carabinieri del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio effettuando diverse perquisizioni.

In casa di un 31enne i militari hanno rinvenuto e sequestrato 145 grammi di hascisc, più di mezzo chilo di marijuana e qualche dose di crack.

Oltre alla droga sono stato trovati e sequestrati 1.665 euro in contanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA