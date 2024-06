Napoli: "Kvaratskhelia non è sul mercato"

"Kvaratskhelia non è sul mercato". Lo ha ribadito il Napoli con una nota diffusa nella notte in merito all'ipotesi che la stella georgiana possa essere ceduto. "In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società", si legge nella nota.

"Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia", prosegue.



