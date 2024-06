Morto dissanguato: disposta l'autopsia, sul corpo vari fendenti

La procura di Nocera Inferiore ha disposto l'autopsia sul corpo del 35enne che, in nottata, è stato rinvenuto cadavere in strada ad Angri, in provincia di Salerno. Il ritrovamento all'incrocio tra via Risi e via Da Procida.

Sul corpo dell'uomo - che da quanto si apprende da ambienti investigativi aveva problemi di tossicodipendenza - sono stati rinvenuti i segni di diversi fendenti. Gli investigatori ritengono che sia morto dissanguato.

Il sostituto procuratore Michele Migliardi ha ordinato la traslazione del corpo presso l'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove, nelle prossime ore, sarà effettuata l'autopsia. L'ipotesi più accreditata, al momento, è che l'aggressione sia scaturita a seguito di una lite, o di un semplice diverbio, avvenuti nei locali della movida angrese.

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese, stanno provando a ricostruire il tutto, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.



