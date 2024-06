Mastella, tenere in congelatore le risorse Fsc è assurdo

"Tenere in congelatore le risorse del Fondo di Coesione è un'assurdo logico e politico. C'è un tesoretto ed è tenuto sotto chiave. Non è giusto: faccio appello, a nome dei Sindaci e in qualità di componente del Direttivo dell'Anci, al ministro Raffaele Fitto, al presidente campano Vincenzo De Luca, ai colleghi Sindaci campani perché si mobilitino: non si tengano in ostaggio risorse che sono dei Comuni e di cui i Comuni non possono fare a meno". Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Comprendo, sebbene non lo abbia condiviso dall'inizio - prosegue Mastella - che il contesto di una dialettica politica, anche decisa, possa produrre asperità. Ho trovato stravagante però che si sia finiti in tribunale, demandando ai giudici amministrativi la facoltà dirimente: è stato un segnale di debolezza delle istituzioni e un'abdicazione, ulteriore, della politica. Ora leggo di un lasso temporale indicato dal Consiglio di Stato. Ma il punto è che l'impasse va superata ora e dalle istituzioni politiche. Le elezioni sono in archivio ed è tempo di attivare subito un dialogo istituzionale che veda, naturalmente, anche i Sindaci protagonisti. Le risorse vanno sbloccate entro fine mese e poi erogate velocemente, anche per non compromettere eventi estivi di insostituibile importanza.

Questo sarebbe follia. Sono fiducioso che questo si eviterà, è d'obbligo farlo", conclude il sindaco di Benevento.



