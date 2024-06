Libri: 'Fondamenti di Arte Drammatica', una guida al teatro

Una guida "completa e accessibile" per chiunque voglia approfondire il mondo del teatro, dai suoi principi basilari alle tecniche più avanzate; un'opera per studenti, appassionati e professionisti del settore, che vuole offrire una panoramica di questo affascinante universo. E' questo, si annuncia in una nota, il libro "Fondamenti di Arte Drammatica" di Valentina Minopoli' che sarà presentato a Napoli domani, lunedì 17 giugno (ore 16), nella Sala della Loggia del Maschio Angioino. Un evento che, si sottolinea, celebra l'arte teatrale e i suoi fondamenti, organizzato dalle Acli Beni Culturali, la Fondazione Ad Astra, l'Associazione Filitalia International, 'O 'Nciucio, Partenope e la Fondazione Museo del Mediterraneo, con il patrocinio del Consiglio Regionale e del Comune.

All''evento parteciperanno Enza Amato, presidente del Consiglio Comunale, Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione, Pasquale Gallifuoco, presidente delle Acli Beni Culturali, Laura Varriale (Istituto Leonardo da Vinci), Demetrio Salvi (Accademia BCT di Benevento), Michele Capasso (Museo della Pace MAMT) Michela Mortella (Filitalia International chapter Napoli), Domenico Capasso (pianista). L'incontro sarà moderato da Melania Michelino.

La presentazione sarà l'occasione per celebrare la magia del teatro e per omaggiare Tommaso Bianco, artista napoletano. Gli enti e le organizzazioni che hanno promosso l'incontro dedicheranno a Bianco una targa per il suo contributo al teatro e al cinema italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA