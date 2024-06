A Benevento il 19 giugno 'tributo live' a Battisti e a Dalla

Si terrà mercoledì prossimo, 19 giugno (ore 20), nell'Auditorium "Fra Pietro Maria dè Giovanni" dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento il 'tributo live' a due nomi importanti della musica italiana, Lucio Battisti e Lucio Dalla, nell'ambito degli eventi di carattere culturale e musicale voluti dal superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos nel programma dei 410 anni di presenza dei Fatebenefratelli nel capoluogo sannita.

Uno show presentato per la prima volta nel Teatro San Marco il 24 febbraio scorso con una band di musicisti che eseguirà anche in questa occasione brani dal vivo "con sorprese riservate al pubblico, video film e coreografie a tema" affermano gli organizzatori. Protagonisti della serata saranno Enrico Salzano, percussioni e cori, Pino Tiso, piano e tastiere, Jack Corona, chitarra e voce, Gio Gentile, chitarra, Ivan Barbieri, voce, Giuseppe Marlon Salzano, basso e cori, Vilma Racioppi, voce e cori, Valerio Russo, fisarmonica ed Alfredo Salzano alla batteria.

"Emozioni, 4/3/1943, E penso a te, Piazza Grande, Un'avventura, L'anno che verrà, Si viaggiare, Futura, Amarsi un po', Anna e Marco, Mi ritorni in mente, Caruso, Dieci ragazze, Attenti al lupo" e altri brani che hanno fatto la storia della musica italiana grazie a Lucio Dalla e Lucio Battisti, saranno proposti nel corso dell'evento.



