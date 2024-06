Al via Salerno Letteratura, nel nome di Kafka

Ha preso il via la dodicesima edizione di Salerno Letteratura. Saranno oltre centosessanta gli ospiti, italiani e internazionali, che animeranno, fino al 22 giugno, il centro storico di Salerno per confrontarsi con il pubblico e rendere un tributo non rituale alla figura di Franz Kafka, cui il festival è dedicato in occasione del centenario della morte. Il tema di questa edizione è "Le domande giuste per provare a interrogarsi sul presente e sul futuro".

L'inaugurazione questa mattina negli spazi della chiesa dell'Addolorata, alla presenza, tra gli altri, della direttrice organizzativa Ines Mainieri e di uno dei due direttori artistici, Gennaro Carillo. Le conclusioni sono state affidate al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

A seguire si terrà un incontro con il giornalista del Corriere della Sera, Goffredo Buccini, autore di La Repubblica sotto processo (Laterza). Nel corso della giornata, tanti e variegati gli appuntamenti, tutti gratuiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA