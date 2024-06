A Ischia tassisti e case vacanze controllati dalla Finanza

La Guardia di Finanza di Ischia ha avviato, con l'arrivo dell'estate, controlli a salvaguardia di cittadini ed ospiti dell'isola sulle attività economiche e turistiche.

In particolare, gli uomini del capitano Antonio Giglio nell'ultima settimana hanno riscontrato 10 violazioni per mancata esposizione del tariffario da parte di tassisti isolani; contestate quindi altrettante sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada ai trasgressori.

Controlli anche per le case in fitto ai vacanzieri, per accertare il rispetto degli adempimenti previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 15 le abitazioni controllate e 5 le persone, titolari di altrettante case vacanza, deferite all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 109 del Tulps che impone l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, che si applica non solo nei confronti dei gestori professionali ma anche di coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario



