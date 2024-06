Vicinanza s'insedia come sindaco di Castellammare di Stabia

Il giornalista Luigi Vicinanza è da oggi ufficialmente sindaco di Castellammare di Stabia e ha indossato questa mattina per la prima volta, in occasione della proclamazione a Palazzo Farnese, la fascia tricolore.

Stamattina il passaggio di consegne tra la commissione straordinaria che ha guidato la città per oltre due anni, dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche, e Vicinanza alla guida di una coalizione di centrosinistra.

"Dobbiamo far tornare grande Castellammare di Stabia, come è stata nella sua storia e sarà nel suo futuro". Ma la partenza del nuovo primo cittadino è focalizzata innanzitutto sul rendere vivibile la quotidianità, "come in migliaia, incontrati durante la campagna elettorale - spiega - mi hanno chiesto". E poi puntando sui numerosi asset della città: "Quello principale che è il mare, un patrimonio straordinario insieme alla spiaggia - ha elencato Vicinanza - insieme con la montagna, il Faito, grande polmone verde; le terme purtroppo tristemente chiuse da decenni, per restituire le acque ai cittadini; il nostro patrimonio archeologico con le Ville di Varano e il Museo della Reggia di Quisisana" "E, non per ultimo - ha concluso Vicinanza - il Cantiere Navale e l'apparato produttivo legato ai due porti. La tradizione si difende se saremo capaci di rinnovare innovando".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA