Nel Salernitano ritorna la festa delle orchidee selvatiche

Una giornata intera dedicata alla scoperta della suggestiva Valle delle orchidee selvatiche di Sassano, nel Salernitano. Domenica, 16 giugno prossimo, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni è in programma l'evento naturalistico che si svolge nel comprensorio del Monte Cervati, la vetta più alta della Campania (1899m s.l.m.), in cui si possono osservare 184 variegate entità di orchidee selvatiche (tra specie, sottospecie ed ibridi) che rappresentano un inestimabile patrimonio naturalistico per l'intera regione Campania. In una struttura aperta di 47 kmq della Valle e lungo un percorso di 13 km, oltre alle orchidee selvatiche, sono presenti splendidi esemplari di alberi di betulla, pascoli, praterie, pendii erbosi e boschi.

Domenica prossima, a partire dalle ore 9, sono in programma diverse attività, tutte gratuite, tra cui , i , una particolare fotografica sulle e per i più piccoli é stata allestita un'area con ed un percorso educativo- ambientale che propone un viaggio sulla storia dell'energia. É prevista anche la degustazione di prodotti tipici sassanesi preparati direttamente in montagna. La festa della Valle delle Orchidee è organizzata dal Comune di Sassano e gode del patrocinio, tra gli altri, dell'ente Parco del Cilento e della Comunità Montana del Vallo di Diano.



