Investita da autoarticolato a Napoli, muore una 67 enne

Una napoletana di 67 anni è stata investita in via Argine all'altezza dell'intersezione con viale Margherita, nel quartiere Ponticelli, ed è deceduta in seguito alle ferite riportate. La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da un autoarticolato condotto da un 55enne napoletano che, presumibilmente, non avvedendosi di aver investito la donna, si è allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso.

La presenza di numerosi testimoni ha consentito una rapida identificazione del mezzo investitore che è stato fermato mentre percorreva via Argine nella direzione opposta a quelle dell'incidente proprio da personale delle forze dell'ordine intervenute a seguito del sinistro.

La Polizia Locale di Napoli U.O. Infortunistica Stradale ha eseguito i rilievi tecnici sul luogo dell'incidente, acquisito le immagini dalle telecamere di videosorveglianza, e ha sequestrato l'autoarticolato, sottoponendo il conducente ad analisi tossicologiche.



