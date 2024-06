Droga e armi, arrestato nel Salernitano

A Pellezzano (Salerno), i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi e munizioni. L'uomo, al momento del controllo, dapprima ha spintonato un militare e poi è stato trovato in possesso di cocaina e crack suddivisa in dosi per un peso di circa 1,9 grammi, la somma in contanti di 1.150 euro, un bilancino di precisioni, due proiettili, due coltelli e una pistola taser..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA