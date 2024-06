Bradisismo: riunione in Prefettura per simulazione 25 giugno

Nel pomeriggio di ieri riunione in Prefettura a Napoli del centro di coordinamento soccorsi, in video collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Protezione Civile della Regione Campania e del Comune di Napoli e con i sindaci di Pozzuoli e di Bacoli, per organizzare le attività esercitative che si svolgeranno su quei territori il 25 e 26 giugno prossimi, durante le quali verrà simulato uno sciame sismico e un aumento delle deformazioni del suolo e verranno testati gli interventi di emergenza previsti al riguardo nel piano speditivo di emergenza bradisismo nell'area flegrea.

Nel corso di tale esercitazione, sulla cui organizzazione tutti i soggetti del sistema di protezione civile continueranno a lavorare nei prossimi giorni, il Centro di Coordinamento Soccorsi, attivato in Prefettura, sarà esteso alla partecipazione delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della Regione Campania, dei comuni interessati e di tutti gli altri soggetti coinvolti nelle attività di soccorso, per il monitoraggio continuo dell'evento e la direzione unitaria degli interventi di emergenza.

Questa importante esercitazione - si fa notare dalla Prefettura - che si aggiunge alle attività esercitative che si stanno conducendo da qualche mese, si prefigge di rendere ancora più adeguata ed incisiva la risposta degli organi di protezione civile che sono chiamati ad operare in relazione ad ogni eventuale scenario operativo determinato dal fenomeno bradisismico.



