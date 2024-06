Un uomo di 80 anni è stato trovato senza vita semi carbonizzato nella sua abitazione di Frigento, in provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118. L'anziano è stato trovato in camera da letto all'interno della quale si sarebbe sviluppato un incendio. Indagini sono in corso.



