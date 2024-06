Autofficina abusiva sequestrata ad Avellino

Sequestrata dalla Guradia di Finanza un'autofficina abusiva nel centro di Avellino che operava senza alcuna autorizzazione. All'interno del locale erano in riparazione diversi veicoli, attrezzature specifiche ed anche rifiuti speciali e pericolosi, tra i quali olio esausto, filtri e pezzi di ricambio detenuti senza alcun controllo e differenziazione. Il titolare, un 56enne di Avelino, è risultato completamente sconosciuto al fisco: è stato denunciato per violazioni amministrative, ambientali e sanzionato per gli ulteriori illeciti riscontrati. Nell'officina è stata anche rilevata la presenza di un operaio privo di regolare contratto di lavoro. Attrezzature e veicoli sono stati sottoposti a sequestro.



