Provoca incidente e non presta soccorso, denunciato

Dopo aver provocato un incidente stradale si era dato alla fuga senza prestare soccorso. Un 40enne della provincia di Napoli è stato individuato e denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso: nella tarda serata di lunedì, a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, aveva tamponato una minicar guidata da un ragazzo minorenne per fortuna rimasto ferito in modo non grave. Al 40enne sono state contestate altre violazioni, tra cui la guida senza patente, perché mai conseguita. Sequestrata anche la sua auto, risultata priva di copertura assicurativa.



