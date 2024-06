Cinecì CortiCulturalClassic 2024 a Palma Campania

Dal 25 al 27 giugno, nella corte del palazzo comunale di Palma Campania, si svolgerà il Premio Festival Cinecì CortiCulturalClassic 2024, rapporto tra Cinema e Cibo, con la direzione artistica di Massimo Andrei.

Tra gli ospiti spiccano Peppe Lanzetta, Vincenzo De Lucia e Stefania De Francesco. La madrina sarà Isa Danieli.

L'iniziativa organizzata dall'associazione "Napoli Cultural Classic", in collaborazione con il Comune di Palma Campania, in particolare nella persona della dott.ssa Elvira Franzese (Presidente del Consiglio Comunale di Palma Campania) con il supporto di diverse associazioni culturali e sociali del territorio di Palma.

Si tratta di un concorso di cortometraggi, documentari, videocreazioni o videointerviste ed altri filmati in cui vi sono presenti riflessioni sul cibo. Il festival, che ne consegue, dà spazio ad una rassegna che si focalizza sulle abitudini alimentari, sugli usi e i costumi che riguardano il food. Una vera e propria festa che da anni omaggia il cinema e vede la partecipazione di artisti del calibro di Lunetta Savino, Donatella Finocchiaro, Mimmo Calopresti, Lello Arena, Cristina Donadio, Enzo Moscato, Gea Martire, Imma Villa, Marina Confalone, Lando Buzzanca, Peppino Mazzotta e tanti altri.

Il festival ospita, con una sezione a parte, giovani cineasti stranieri provenienti da tutto il mondo. L'intento è quello di allargare il "focus" su quante più possibili culture alimentari.

Durante la serata di premiazione, sotto la direzione artistica di Massimo Andrei che cura con maestria ed eleganza il premio da 9 anni, saranno assegnati pubblicamente i premi agli autori che concorrono nelle terne. La direzione tecnica è del maestro Lorenzo Maffia.



