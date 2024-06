Auto in fiamme, coinvolte altre vetture:paura nel Napoletano

Auto in fiamme, altre quattro vetture coinvolte: paura e forte tensione nella zona di via Armando Diaz, non distante dal centro di Torre del Greco. È accaduto nella tarda serata di ieri nella parte della città conosciuta come quella dei 'viale alberati'.

Stando ad una prima ricostruzione - sul caso procedono gli agenti del commissariato di polizia, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco - a scatenare fuoco e fumo nero sarebbe stata una Micra, che transitava attorno alle 23 nel tratto iniziale della strada perdendo dalla parte anteriore molto fumo.

Sceso dall'auto, il conducente ha fatto appena in tempo ad alzare il cofano: sono partite le fiamme, che hanno per fortuna solo sfiorato l'uomo. Complice il vento, che soffiava forte, in pochi istanti il fuoco è diventato ingovernabile, tanto da interessare ambo i lati della carreggiata, dove erano in sosta altre vetture.

Chi ha notato la scena, resa ancora più spaventosa dallo scoppio di alcuni pneumatici a causa del forte calore, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine: i primi ad arrivare sono stati i poliziotti, distanti in linea d'aria poche centinaia di metri. A seguire sono giunti i vigili del fuoco che, non senza difficoltà, hanno proceduto a spegnere il rogo, mentre i proprietari delle vetture ferme a ridosso dell'incendio provvedevano a spostare i loro veicoli. Non sono mancate scene di tensione, specie per le voci che sono iniziate a circolare circa la presenza nelle vicine di un'auto alimentata a gpl.

Questa mattina in via Armando Diaz sono ancora evidenti i segni di quanto accaduto. Le auto seriamente danneggiate sono ferme ai loro posti, "chiuse" da strisce di plastica di colore bianco e rosso, in attesa dello sviluppo delle indagini.



