Amministrative, in Campania affluenza oltre il 67%

E' stata del 47,52%, quando mancano i dati di poche decine di sezioni, l'affluenza complessiva in Campania alle elezioni europee, dato sostanzialmente uguale a quello del 2019 (47,61%). Ben diversa invece la partecipazione alle elezioni comunali, che in regione - dato non ancora definitivo - tocca il 67,59%. A Napoli, per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo, si è recato alle urne il 40,03% degli aventi diritto, esattamente la stessa percentuale delle Europee 2019.



