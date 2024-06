Superato il quorum, già eletto il sindaco di Casalbuono

Attilio Romano vince la propria sfida con l'affluenza. Senza aspettare la chiusura dei seggi, Romano è già sindaco di Casalbuono, piccolo centro del Vallo di Diano, a sud di Salerno. È stato raggiunto il quorum del 40% dei votanti con i 335 voti necessari. Resta solo la formalità degli scrutini che dovrà certificare il numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti complessivi. Attilio Romano, vicesindaco uscente, in passato ha già rivestito la carica di sindaco di Casalbuono ed era l'unico candidato in campo.



