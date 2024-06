Stasera al Maradona il secondo concerto di Ultimo

Stasera allo stadio Maradona il secondo dei due concerti di Ultimo, con i quali il cantautore romano ha aperto il suo tour 2024 dopo la data zero al Nereo Rocco di Trieste. Ieri il tutto esaurito sugli spalti e sul prato dell'impianto di Fuorigrotta che ha scatenato la passione dei fans di Ultimo che, ancora una volta, ha rinsaldato il suo rapporto con la cittá partenopea alla quale ha regalato una inedita versione della hit "L'ultima poesia", realizzata in studio con Geolier, ma proposta al Maradona senza l'apporto del rapper napoletano. La scaletta spazia tra i grandi successi del cantautore e le nuove hit dell'album Altrove, uscito lo scorso 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe e già disco d'oro.

Ad accompagnare Ultimo in questo tour la band composta da Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele "Rufio" Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori. La direzione musicale è affidata ad Andrea Rigonat.

Durante il concerto, Ultimo ha dedicato il brano "Quei due innamorati" ad una coppia di fans che proprio sul palco si sono impegnati in una promessa di matrimonio. Dopo la doppietta al Maradona di Napoli il tour proseguirà con un bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, una tripletta all'Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Tappa unica in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova che chiude il tour.



