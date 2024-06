Urne aperte dalle 15, e fino alle 23, per le elezioni europee in tutta la Campania. In regione sono 168, di cui 18 con più di 15mila abitanti, i comuni coinvolti dalla tornata amministrativa che interessa 939.244 elettori. Riflettori puntati su Avellino, unico capoluogo di provincia al voto. I seggi resteranno aperti per tutta la giornata di domani, domenica, dalle 7 alle 23.



