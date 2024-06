Spari a Casal di Principe a poche ore dall'apertura delle urne

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da uno o due sconosciuti la scorsa notte in piazza Mercato a Casal di Principe (Caserta), comune dove alle 15 aprono alle urne anche per il rinnovo dell'amministrazione cittadina. Sull'episodio indagano i carabinieri, che finora hanno ritrovato nella piazza alcuni bossoli calibro 9x21.

I colpi probabilmente sono stati esplosi in aria, e non si segnalano danni a persone o cose. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Non è ancora chiaro quale possa essere stato il movente del gesto.

