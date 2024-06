Muore sul suo terreno agricolo, forse un malore per il caldo

Un uomo di 50 anni di Polla, in provincia di Salerno, è morto in un terreno agricolo di sua proprietà. A far scattare l'allarme sono stati alcuni parenti. Sul posto, in località Pantano, sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che ne hanno constato il decesso. Molto probabilmente l'uomo ha accusato un malore a causa del caldo intenso. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso. L'autorità giudiziaria ha disposto l'esame autoptico della salma.



