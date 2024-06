Donna muore dopo caduta da un muro, ipotesi incidente

Indagini dei carabinieri in corso per ricostruire la tragedia che ieri sera, poco dopo le 21:00, si è verificata a Quadrelle, in provincia di Avellino. Una 35enne di nazionalità brasiliana è morta dopo un volo da un muro posto a un'altezza di sette metri in località Fusaro. È stata soccorsa, in stato di incoscienza da un passante che ha allertato il 118 e trasportata in ospedale a Nola (Napoli) dove è deceduta senza riprendere conoscenza. Da un primo esame del medico legale, non sarebbero stati rilevati segni di violenza ma lesioni traumatiche compatibili con una caduta accidentale.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Baiano insieme ai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino.



