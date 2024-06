Campi flegrei, attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

A seguito dello sciame sismico registratosi a partire dalle prime ore del mattino nella zona dei Flegrei, presso la Prefettura di Napoli è stato attivato il Ccs Centro Coordinamento Soccorsi.

E' in corso un collegamento di tutti i componenti del Ccs, presenti presso la sala operativa della Protezione Civile della Prefettura con la centrale operativa regionale di Protezione Civile, i Coc Centri Operativi Comunali di Pozzuoli, Bacoli e Napoli per fare il punto della situazione.

Nell'immediato, i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Quarto hanno disposto l'attuazione delle verifiche sul territorio e, allo stato, non risultano danni a persone o cose. A Napoli si regista una caduta calcinacci in zona Concordia ai Quartieri spagnoli, su un immobile rispetto al quale i Vigili del Fuoco non hanno evidenziato lesioni strutturali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA