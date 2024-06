Schianto nel Salernitano, le tre vittime tutte ultraottantenni

Erano persone anziane, tutte ultraottantenni, le tre vittime dell'incidente stradale verificatosi nel pomeriggio sulla statale SS18 a Santa Cecilia, frazione di Eboli, nel Salernitano.

Su una vettura c'era un uomo di 83 anni, di Foggia, sull'altra una coppia originaria del Napoletano, 86 anni la donna, 83 l'uomo. L'impatto tra le due auto è stato violentissimo: tutti e tre sono morti sul colpo.

Ancora da chiarire la dinamica. Gli agenti della Polizia stradale di Vallo della Lucania stanno lavorando per stabilire cosa sia accaduto, ascoltando anche persone presenti sul posto.

Incidente nel Salernitano, riprende circolazione su statale 18

È stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni, in entrambe le direzioni, lastrada statale 18 "Tirrena Inferiore", nei pressi della località Santa Cecilia, frazione di Eboli, nel Salernitano, dove nel primo pomeriggio di oggi c'è stato un incidente stradale nel quale hanno perso la vita tre anziani. I veicoli coinvolti, come informa l'Anas, sono stati rimossi dalle squadre di soccorso giunte sul posto.





