"Roberto Bolle and Friends" apre il Ravello Festival

Sarà il Gala "Roberto Bolle and Friends" ad aprire la 72esima edizione del Ravello Festival.

L'evento, prodotto da Artedanza Srl, si terrà domenica 30 giugno (ore 21) all'Auditorium Oscar Niemeyer. Con Roberto Bolle - assente dalle scene di Ravello dal 2007, quando si esibì con Alessandra Ferri, poco prima del suo ritiro dall'attività artistica - saliranno sul palco star internazionali della danza in occasione di questo Gala del quale non è solo interprete ma anche Direttore Artistico. Il Ravello Festival edizione 2024, firmato da Maurizio Pietrantonio, si trasferirà successivamente, da domenica 7 luglio, sul palco del Belvedere di Villa Rufolo per il concerto dell'Orchestra del Teatro San Carlo, diretta da Giacomo Sacripanti, con la partecipazione solistica del soprano Marina Rebeka, impegnati in un programma comprendente musiche di Richard Wagner, nume tutelare del Festival e Giacomo Puccini, nella ricorrenza del centenario della scomparsa. Per il Gala "Roberto Bolle and Friends" del 30 giugno ore 21, sarà possibile acquistare i biglietti da venerdì 7 giugno (ore 17) sul sito www.ravellofestival.com su www.etes.it e nei punti vendita convenzionati.



