Medici da 40 e 50 anni, premiati a Caserta

Tanti plausi e molta commozione alla cerimonia per i 40 e 50 anni d'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Caserta. La manifestazione nell'auditorium della Provincia, in via Ceccano, a Caserta. Trenta i professionisti casertani premiati quest'anno con cinquant'anni di iscrizione. A loro sono state consegnate una pergamena e una medaglia. Un riconoscimento anche ai medici che hanno raggiunto il traguardo dei quarant'anni di iscrizione. Questi sono stati centoquindici.

A loro è stata consegnata una targa. Con i premiati anche i loro familiari e tanti amici. Ad accogliere gli ospiti il presidente dell'Ordine Carlo Manzi e l'intero Consiglio direttivo.

"È stato un momento molto importante - ha detto Manzi - che l'Ordine ha voluto rinnovare mantenendo una tradizione ormai consolidata negli anni. Un riconoscimento a quanti per tanto tempo e con immutata passione hanno esercitato la professione medica, nonostante le difficoltà derivanti da un contesto sociale, umano ed economico sempre più difficile e complesso.

Sicuramente un evento importante soprattutto per i colleghi che hanno tanto onorato la professione in provincia di Caserta. Ma è stato anche un momento di confronto. Questi medici, mi piace evidenziare, hanno vissuto sul campo la nascita del Sistema Sanitario Nazionale o comunque momenti antecedenti alla nascita della legge 833 che lo ha istituito".

Questi i nomi dei trenta medici casertani con cinquant'anni d'iscrizione all'Ordine: Luca Antropoli, Vincenzo Bernardo, Ciro Angelo Busino, Giuseppe Cangiano, Augusto Silvestro Carmine Cesare, Paolo Cesaro, Nicola De Siero, Lucio Delli Veneri, Pasquale Di Matteo, Pietropaolo Ferraiuolo, Stefano Giordano, Roberto Enzo Luigi Iorio, Pasquale La Cerra, Roberto Lino, Silverio Martufi, Amalia Palmisani, Angelo Luigi Perillo, Giuseppe Romolo Piccolo, Ferdinando Pietropaolo, Mario Piombino, Alberto Plazza, Angelo Raimondo, Cristina Ricciardi, Giovanni Ronza, Michele Sagnelli, Teodoro Scalzone, Anne Marie Sensevy, Natale Salvatore Simone, Mario Pasqualino Stranges, Lorenzo Tartaglione.



