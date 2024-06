Ladri di auto sorpresi dai carabinieri, scatta arresto

Ladri di auto in 'trasferta' da Scampia a Casoria sorpresi dai carabinieri proprio mentre stanno tentando l'ennesimo 'colpo'. E' accaduto la notte scorsa: in due, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati.

Ad insospettire i militari il procedere lento della loro auto lungo le strade di Giugliano. E' iniziato così l'inseguimento fino a Casoria e a via Macello. E' lì che i due napoletani sono scesi dall'auto e si sono avvicinati ad una Peugeot. Vestiti di nero, scalda collo, guanti e cappellini da baseball, hanno forzato lo sportello e i carabinieri sono intervenuti. I due hanno provato a scappare a piedi ma la fuga è durata solo qualche centinaio di metri. Sequestrati gli arnesi da scasso e una centralina starter per decodificare. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA