Il Cardarelli stanzia 300mila euro per il welfare del personale

Contributi per studio, asili nido, matrimoni e a dipendenti vedovi: l'ospedale Cardarelli di Napoli stanzia 300.000 euro per il welfare di personale sanitario non dirigente. Ed è la prima Azienda Ospedaliera pubblica in Italia a farlo ed ad applicare il contratto del personale sanitario non dirigente per creare un fondo molto consistente, destinato al welfare dei propri dipendenti.

"Le risorse sono state acquisite dal residuo dei fondi 2023 destinati ai contratti per il personale del comparto sanità - si spiega in una nota - Di fatto, ciascun infermiere, tecnico sanitario, tecnico radiologo, Oss, fisioterapista che lavori presso l'azienda potrà partecipare ai bandi che l'ospedale sta per pubblicare per accedere ai fondi disponibili".

Le linee guida approvate dall'Azienda individuano tre macro aree: sussidi, rimborsi, promozione del merito. Il contributo maggiore di 10.000 euro una tantum, viene garantito ai dipendenti o coniugi di dipendenti che si trovino ad affrontare la scomparsa del compagno senza che il deceduto abbia maturato gli anni utili all'ottenimento della reversibilità. Viceversa, in caso di matrimonio o di laurea di un dipendente o di un figlio, l'Azienda ha previsto un premio di 1000 euro. Hanno carattere annuale, invece, i contributi ai dipendenti per: il pagamento di tasse universitarie proprie o di figli (600 euro), per l'asilo nido (1000 euro), per il contributo al pagamento del mutuo (200 euro). "Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti per primi ad introdurre queste importanti misure di welfare dirette ai nostri dipendenti, utilizzando al massimo le possibilità garantite dal contratto del personale del comparto sanità - sottolinea Antonio d'Amore, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli - Stiamo percorrendo tutte le strade possibili per poter creare condizioni di lavoro migliori per chi lavora al Cardarelli.

Garantire un contributo per il pagamento delle tasse universitarie dei propri figli o partecipare economicamente alla celebrazione di un matrimonio di un dipendente o di un suo figlio aiuta a creare quel senso di comunità ed appartenenza che può facilitare il cambiamento. Ringrazio le organizzazioni sindacali per il proficuo contributo che hanno saputo apportare, collaborando nella definizione di un percorso estremamente innovativo, che permetterà a tanti nostri dipendenti di ricevere benefici concreti per la qualità della loro vita".



